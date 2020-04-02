الامارات | تمديد قرار تعليق "دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دولة الإمارات تمديد "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين إضافية قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم اقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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