الامارات | رؤساء تحرير الصحف المحلية: نقف صفاً واحداً لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رؤساء تحرير الصحف الإماراتية المحلية وقوفهم صفاً واحداً لتقديم المعلومات الصحيحة للقراء وتصديهم للشائعات وتعزيز الوعي في مواجهة فيروس #كورونا. وعبّروا عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الفرق المختصة من كوادر طبية وأمنية وغيرها في تطويق تداعيات الفيروس، مؤكدين ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتوجيهات والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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