الامارات | «صحة دبي» تمدد العمل بالبطاقات الصحية المنتهية لمدة 3 أشهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي تمديد صلاحية العمل بالبطاقات الصحية المنتهية، اعتباراً من 24 مارس الماضي، لمدة ثلاثة أشهر.
وأكدت الهيئة في تعميم صدر عنها للمعنيين والمختصين بتقديم الخدمات الطبية، أن صلاحية البطاقة الصحية غير ضرورية، وبمقدور حاملي البطاقات المنتهية -خلال الفترة المذكورة- الحصول على الخدمات المطلوبة.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاء من جانبها تسهيلاً على المراجعين والمتعاملين مع الهيئة كافة، ووفقاً لسياسة تبسيط الإجراءات التي تعمل بها دائماً، خصوصاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتكاف فيها كل الجهود من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).
وأكدت الهيئة أنها لم ولن تدخر وسعاً في تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على صحة أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض، إلى جانب ما تتخذه من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية هدفها ضمان سلامة الجميع.
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