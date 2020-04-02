الامارات | بالفيديو.. تفاعل كبير لسكان الإمارات مع مبادرة ترديد النشيد الوطني خلال فترة التعقيم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل عدد كبير من سكان الإمارات من المقيمين والمواطنين مع مبادرة الناشطين والمؤثرين الإعلاميين التي دعمتها "الإمارات اليوم" لترديد النشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم،وذلك تقديرا وشكرا لقيادة الدولة وفرق التعقيم الوطني والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية على ما يقدموه ويبذلوه من جهود للحد من انتشار فيروس "كورونا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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