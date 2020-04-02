الامارات | الحبس والغرامة لشابين استوليا على «ماكينة» بالاحتيال

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة لشابين استوليا على «ماكينة» بالاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت استئناف محكمة الجنح في رأس الخيمة، بمعاقبة شاب عربي بغرامة 5000 درهم، وآخر من جنسيته نفسها بالحبس ثلاثة أشهر، بتهمة الاحتيال على شركة خاصة والاستيلاء على ماكينة تقطيع أخشاب.



وأوضحت لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم الأول استولى بغير حق على ماكينة تقطيع أخشاب مملوكة لشركة خاصة، بطريقة احتيالية، باتخاذ اسم المتهم الثاني، وادعائه شراء الماكينة وتسليم الشركة شيكا بقيمة 58 ألف درهم على حساب مجمد.



وأشارت إلى أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول، بطرق احتيالية والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في تحرير الشيك.



وبدأت تفاصيل القضية عندما قدم مدير شركة خاصة بلاغاً يفيد بأنه شركته نشرت إعلان لبيع ماكينة تقطيع أخشاب، وتلقى اتصالا من شخص عربي أبدى رغبته في شراء الماكينة مقابل 58 ألف درهم وسيرسل له شخصاً لتسليمه شيك بقيمتها، حيث حضر الشخص إلى مقر الشركة وقدم شيكا بالمبلغ المتفق عليه.

Advertisements



وأضاف أنه عند تقديم الشيك إلى البنك تبين أن الحساب مجمد فتم التواصل مع المتهم الأول لإرجاع الماكينة إلا أنه ماطل وقرر أنه على خلاف مع المتهم الثاني الذي غادر الدولة.



وأفاد محامي الدفاع، عبدالله سرحان، بأن موكله ذهب إلى مقر شركة المجني عليه بناءً على تكليف من الشركة التي يعمل فيها لشراء الماكينة، وسلم المجني عليه شيكا بقيمة الماكينة دون أن يعلم أن الحساب مجمد.



وأشار إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، لأنه لا توجد نية أو قصد لموكله بارتكابها، لأنه يعلم أن جميع الشركات والأماكن بها كاميرات مراقبة ترصده وتكشف تحركاته.