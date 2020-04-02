الامارات | بالفيديو: مقيم صومالي يتحدث من الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص مصاب بـ" كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد المقيم الصومالي أحمد علي في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراءات شرطة رأس الخيمة وزارة الصحة للحفاظ على سلامته، ولفت إلى أنه تم التواصل معه لإجراء فحص ومسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا، كونه خالط شخصا مصاب بالفيروس في إحدى مناطق الدولة.
وأضاف، أنه تم نقله إلى الفندق للبقاء في الحجر الصحي 14 يوميا، وأنه ينتظر نتيجة الفحص الطبي، وتابع أن جميع الخدمات متوفرة في الفندق وأن الجهات المختصة لم تقصر في رعايته، حيث يتم يوميا إرسال طبيب وأخصائي نفسي لرعايته وتوفير الخدمات اللازمة له.
وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يلقى الاهتمام الصحي من رجال الشرطة ووزارة الصحة وأن يتم التواصل معه بشكل شخصي ونقله للفندق للحجر الصحي حفاظا على سلامته، موجها شكره لقيادات الدولة التي تولي اهتماما كبيرا بصحة المقيم وتوفر له الرعاية الكاملة.
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