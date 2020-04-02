الامارات | مواطنان ومقيمان يروون لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل نقلهم إلى الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنان ومقيمان يروون لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل نقلهم إلى الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى مواطنان ومقيمان لـ«الإمارات اليوم»، تفاصيل نقلهم إلى الحجر الصحي في أحد فنادق رأس الخيمة بعد عودتهم من خارج الدولة ومخالطتهم أشخاص مصابين بفيروس «كورونا» كإجراء احرازي، وأكدوا أن شرطة رأس الخيمة والهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة قدموا لهم جميع الخدمات الصحية والغذائية والترفيهية من أجل الحفاظ على سلامتهم، مضيفين أن تعامل الجهات المختصة والتواصل اليومي معهم اسهم في رفع معنوياتهم بشكل كبير.



وقال المواطن المبتعث في الخارج لدراسة الطب، محمد خميس الشميلي، إنه عاد إلى الدولة مع الطلبة المبتعثين من الخارج في يوم 19 من مارس الماضي، وفورا عودته مع زوجته وثلاثة من أطفاله، تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم والتأكد من عدم اصابتهم بفيروس «كورونا».

وأوضح، أنه بعد 12 يوماً ارتفعت حرارة ابنه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كانت النتيجة سلبية، وتقرر نقلهم إلى أحد الفنادق في الحجر الصحي كإجراء وقائي للحفاظ على سلامتهم.



وأشار إلى أنه تم توفير جميع الخدمات لأفراد الأسرة ووضعهم في جناح عائلي في أحد الفنادق في رأس الخيمة، حيث يتواصل معهم رجال شرطة رأس الخيمة وأطباء في وزارة الصحة لاطمئنان على صحتهم يومياً، كما وفر الهلال الأحمر الاماراتي لهم جميع المستلزمات لأفراد الأسرة.



وأضاف، أن «الدولة لم تقصر في خدمتنا وقدمت كل ما تملك من أجل رعايتنا وإجراء الفحص الطبي المستمر للاطمئنان على صحتنا»، مقدماً الشكر والتقدير لقيادة الدولة على الاهتمام بصحة المواطن ورعايته أينما كان.



وقال المواطن أحمد عبد الله، إنه كان عائدا برفقة الخادمة من خارج الدولة، وتم استقبالهما من قبل الجهات المختصة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة ونقلهما إلى فندقين منفصلين في الحجر الصحي كإجراء وقائي.

Advertisements



وأضاف أنه في الحجر الصحي لليوم الثالث ونتيجة الفحص كانت سلبية، لافتاً إلى أن «جميع إجراءات شرطة رأس الخيمة ووزارة الصحة كانت مطمئنة وترفع معنويات المواطن، حيث قدموا جميع الخدمات الغذائية والصحية منذ وصولنا إلى الدولة ونقلنا إلى الفندق».



وأفاد وائل حمدي (مصري)، بأن الدولة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد تلقيهم معلومات عن مخالطته شخص مصاب بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أنه الجهات المختصة ووزارة الصحة وشرطة رأس الخيمة تواصلوا معه وقاموا بأخذ مسحة طبية منه ونقله إلى أحد الفنادق في رأس الخيمة.



وأضاف أنه في الحجر الصحي بالفندق منذ ستة أيام، ونتيجة الفحص جاءت سلبية، ويتواصل معه طبيب مختص في وزارة الصحة يومياً، إضافة إلى أفراد من الشرطة المجتمعية للاطمئنان على سلامته، مشيراً إلى أنه الجهات المعنية طلبت بقاءه في الفندق 14 يومياً لحين الاطمئنان على سلامته.



وأشاد أحمد علي (صومالي)، بإجراءات شرطة رأس الخيمة وزارة الصحة للحفاظ على سلامة، لافتاً إلى أنه تم التواصل معه لإجراء فحص ومسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، كونه خالط شخصاً مصاب بالفيروس في إحدى مناطق الدولة.



وأضاف أنه تم نقله إلى الفندق للحجر الصحي لمدة 14 يومياً، وينتظر نتيجة الفحص الطبي، متابعاً أن جميع الخدمات متوفرة في الفندق وكل الجهات المختصة لم تقصير في رعايته، حيث يتم إرسال طبيب وأخصائي نفسي لرعايته وتوفير الخدمات اللازمة له يومياً.



وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يلقى الاهتمام الصحي من رجال الشرطة ووزارة الصحة وأن يتم التواصل معه بشكل شخصي ونقله إلى فندق للحجر الصحي حفاظاً على سلامته، موجها شكره لقيادات الدولة التي تولي اهتماماً كبيراً بصحة المقيم وتوفر له الرعاية الكاملة.