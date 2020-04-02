الامارات | "التعليم والمعرفة": وفرنا 15 ألف حاسب لوحي و3 آلاف جهاز ماي فاي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة": وفرنا 15 ألف حاسب لوحي و3 آلاف جهاز ماي فاي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها وضعت خطة تركز على منح الأولوية في توفير الأجهزة والأدوات اللوجستية للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة للغاية باعتبارها الأكثر استحقاقاً للمساعدة في الوقت الحالي. وقد تواصلت الدائرة مع المدارس الخاصة العاملة في الإمارة وأهالي الطلبة منذ بداية العمل على تطبيق منظومة التعليم عن بعد لإبلاغها بهذا القرار.



وقالت الدائرة: "شهدت عملية شحن وتسليم الأجهزة والأدوات اللوجستية من الخارج بعض التأخير، نظراً للضغط الذي تواجهه سلاسل التوريد حول العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث إن الأولوية على المستوى الدولي في الوقت الحالي هي لتوريد الاحتياجات الطبية والغذائية. وستحتاج المدارس المستحقة التي تسلمت الأجهزة والأدوات بضعة أيام لإعدادها وتحميل البرامج والتطبيقات اللازمة قبل تسليمها للطلبة".



وأشارت الدائرة إلى أنها بالتعاون مع شركائها وفرت تجهيزات واتصالات إنترنت ومنصات تعليم وغيرها من الموارد للمدارس والأهالي، من دون أي رسوم إضافية. وشمل هذا الدعم 15510 أجهزة حاسب لوحي، و7000 ألف شريحة هاتف متحرك، و3000 جهاز "ماي فاي" و1000 منصة تعليمية، و297 موقعاً إلكترونياً توفر ميزة تسجيل الدخول المجاني. كما قدمت الدائرة دورات تدريبية مكثفة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد بالتعاون مع عدد من الشركاء في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات مثل "منصة ألف" و"Renaissance" و"myON" و"Mathletics" و"Amazon Webservices" و"Pearson".