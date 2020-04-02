الامارات | ناشطون وإعلاميون يدعون سكان الإمارات إلى ترديد النشيد الوطني اليوم في التاسعة مساءً

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون وإعلاميون يدعون سكان الإمارات إلى ترديد النشيد الوطني اليوم في التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول عدد كبير من المقيمين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أطلقها مجموعة من المؤثرين والإعلاميين من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، تنم عن حسهم الوطني العالي وحبهم لدولة الإمارات، دعوا فيها سكان الإمارات إلى ترديد النشيد الوطني من شرفات ونوافذ منازلهم وشققهم بالأبراج السكنية في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، وذلك لتوجيه رسالة شكر لقيادة الدولة، والأجهزة الأمنية والأطباء وفرق التعقيم الوطني على الجهود التي يقومون بها من أجل احتواء فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره بالدولة.



ودعا المؤثرون خلال رسالتهم جميع السكان الساعة التاسعة ليلاً إلى الخروج من نوافذ منازلهم وشققهم، كخطوة إيجابية بهدف تشجيع وحثّ المُواطنين والمقيمين على المُكوث في بيوتهم؛ وذلك في إطار حملة "خليك بالبيت" التّي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.



وتداول الأفراد على تطبيق "واتس أب" ومواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التالية: "واجب علينا يا طويل العمر: صوت واحد.. عيشي بلادي.. مواطنين ومقيمين.. نوحد الأصوات بالنشيد الوطني لدولة الإمارات.. نشدو به جميعاً، وخاصة المقيمين على أرض الدولة، في وقت محدد (الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 2 أبريل)، مستغلين مكوث الجميع في منازلهم.. مع فترة التعقيم، كتعبير عن حب البلاد.. وعرفاناً وتقديراً لكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. دموعك غالية علينا يا طويل العمر".