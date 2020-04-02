الامارات | بلدية عجمان تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حزمة خدمات إلكترونية على الموقع الرئيس للدائرة، تضم 23 من خدمات مركز سعادة المتعاملين، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل وإنجاز كل خدماتها رقمياً، وسعياً إلى مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل عالمياً في شتى المجالات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسكان الإمارة، استجابة لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، دعماً لمبادرتي استمرارية الأعمال والعمل عن بُعد في ظل أزمة وباء كورونا، وبهدف المحافظة على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الرحمن محمد النعيمي، إن الدائرة تسعى إلى تطوير وتحديث العمل البلدي بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، كما تحرص على سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها بسهولة.

وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع البلدية ستتيح إنجاز كثير من المعاملات التي تهم قطاعات كبيرة من المجتمع سواء أفراداً أو شركات، لافتاً أن الخدمات المقدمة على الموقع تشمل خدمات إلكترونية يتم إنجازها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني تسمح للمتعاملين بتقديم معاملاتهم وإنهاء الإجراءات عبر الموقع إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة، وبذلك يتم تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية والوقاية بفاعلية للحد من انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المتعاملين.

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وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة، طلب البيانات المكانية (رقم مكاني)، والمخططات الجغرافية المكانية، وإصدار تصريح مقاول/استشاري مؤقت، ورفع فئة مقاول/استشاري، والموافقة على مشروع جديد استشاري/مقاول، وإصدار تصريح عمل ليلي، وإصدار تصريح صيانة، وإصدار تصريح هدم، وإصدار تصاريح إشغال طريق، وتصريح عمل عبّارة، وسحب المياه الجوفية، وإصدار تقرير بأضرار حوادث الطرق، وتسوية طرق ترابية، واستئجار موقف ثابت، وتعديل عقد سكني أو استثماري أو تجاري، وتصديق عقد سكن عمال جديد/ تجديد، وتعديل تصديق عقد سكن عمال، وإلغاء تصديق عقد سكن عمال، وتصديق عقد سكن موظفين جديد/تجديد، وتعديل تصديق عقد سكن موظفين، وإلغاء تصديق عقد سكن موظفين، وتصديق جميع عقود الشكاوي الإيجارية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر بالأملاك.

وأصبح بمقدور العاملين في هذه الإدارات خدمة المتعاملين من خلال استلام طلباتهم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرئيس للدائرة، ومعالجة الطلب وإرسال المخرج النهائي للمتعامل بشكل الكتروني، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم لجميع الخدمات، وتوفير خدمة التنبيهات والإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والربط مع الهوية الرقمية.