الامارات | موظفو حكومة الشارقة مستمرون في العمل عن بعد حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو حكومة الشارقة مستمرون في العمل عن بعد حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد دائرة الموارد البشرية في الشارقة اليوم استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة حتى إشعار آخر.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنه بناءً على التوجيهات العليا يستمر تطبيق نظام العمل عن بعد حتى إشعار آخر، لموظفي حكومة الشارقة، باستثناء الموظفين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل.



وأكد أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود حكومة الشارقة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، ويهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع كافة، ويضمن استمرارية الأعمال.



وثمن الجهود الحثيثة التي تقوم كل الجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر بحكومة الشارقة في العمل كيد واحدة في مواجهة هذه الأزمة العالمية، والحرص على تأدية الأعمال بأعلى معايير الجودة والتميز رغم الظروف الاستثنائية الراهنة.

