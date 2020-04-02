الامارات | " التربية " تحظر دروس التقوية حتى إشعار آخر وتستثني التي تقدم عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن " التربية " تحظر دروس التقوية حتى إشعار آخر وتستثني التي تقدم عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظرت "وزارة التربية و التعليم " حتى إشعار آخر، جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة والطالبات ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد.



وقالت "التربية" في قرار أصدرته في هذا الصدد: إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و التي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا و سلامتهم وصحتهم بصفة خاصة، والذين هم أغلى ما تملك دولة الإمارات، و بالتالي سلامة المجتمع و أمنه الصحي بوجه عام.



وأكدت الوزارة أن التعليم في دولة الإمارات أولوية تحظى بدعم القيادة الرشيدة التي تتابع سير العملية التعليمية لضمان مستقبل الطلبة و استمرارية التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم بما فيها دولة الإمارات، التي تسابق الزمن لمواجهة كورونا حفاظاً على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها و زوارها.