الامارات | «التعليم والمعرفة» تدعو المدارس الخاصة إلى تخفيض الرسوم الدراسية.. وإعادة اشتراك الحافلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تدعو المدارس الخاصة إلى تخفيض الرسوم الدراسية.. وإعادة اشتراك الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة في أبوظبي، إلى إعادة رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث والرسوم الأخرى ذات الصلة إن أمكن، وتوفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية لأولياء الأمور، ونصحت بشدة بعدم تخفيض أجور المعلمين، وفي حال كان هناك حاجة ماسة لتخفيض أجورهم، فيمكن التفاوض معهم للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.



وأكدت الدائرة على أهمية التعامل بمهنية خلال الأسابيع المقبلة، مع استفسارات ذوي الطلبة حول الرسوم الدراسية، والالتزام بالتواصل معهم بهدف الحصول على دعمهم وضمان التزامهم بدفع رسوم الفصل الدراسي، داعية إلى تخصيص كل مدرسة موظف للرد على استفسارات ذوي الطلبة المتعلقة بالرسوم الدراسية وتلقي المقترحات والشكاوى.



وشدد على أنها تشجع المدارس على توفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إمكانية خفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي المساهمة في دعم ذوي الطلبة، كما يمكن خصم هذا التخفيض من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.

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وأوضحت الدائرة أن بعض ذوي الطلبة يواجهون خلال هذه الفترة صعوبات أو تحديات في سداد الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة من قبل المدرسة، بسبب فقدان عملهم أو إلزامهم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم؛ يجب مراعاة مثل هذه الحالات وضمان عدم تأثرهم سلبياً.



وأوصت بوضع خطة دفع ميسرة لتسهيل عملية السداد لهؤلاء الأسر والتأكد من جمع كافة الوثائق المتعلقة بظروفهم، ليتسنى لنا دراسة كافة الحلول الممكنة.



ودعت الدائرة المدارس الخاصة إلى التفاوض مع العاملين من غير المعلمين الذين لا تتطلب خدماتهم خلال هذه الفترة، على تخفيض مؤقت للأجور (إذا لزم الأمر) مع مراعاة قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص تنظيم عمل القطاع الخاص، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنهم قد يعيلون ويدعمون عائلات أخرى؛ لافته إلى أهمية المحافظة على الممارسات الأخلاقية في الظروف الراهنة.