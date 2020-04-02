الامارات | بالفيديو.. 4 جهات محلية تنفّذ برنامج التعقيم في منطقة نايف بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 4 جهات محلية تنفّذ برنامج التعقيم في منطقة نايف بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل هيئة الصحة، والدفاع المدني، والشرطة، والبلدية، الليل بالنهار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في منطقة نايف قلب دبي. خصوصية المنطقة التجارية العريقة، جعلها محط اهتمام خاص لسلامة سكانها ومرتاديها. Advertisements هيئة الصحة في دبي وفرت للسكان كل احتياجاتهم خلال برنامج التعقيم. منطقة نايف، قلب دبي ووسطها التجاري وكنزها التاريخي.. ميدان لجهد حكومي مكثف، لتكون جاهزة لاستقبال روادها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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