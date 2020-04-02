شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تقدّم خدمات «تسهيل» و«تدبير» للمواطنين والمقيمين في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إتاحة العلامة التجارية التابعة لها والمعروفة باسم «توصيل»، أمام المتعاملين للاستفادة من خدمات «تسهيل» و«تدبير» في أي وقت وفي أماكن إقاماتهم، وفق تفضيلاتهم.

وأكدة أن الخدمة متوفرة حالياً لـ«الخدمات الضرورية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم»، شريطة توافر التغطية الجغرافية لموقع طالب الخدمة.

وشددت الوزارة على أنه لا توجد أية رسوم إضافية على الخدمات المقدمة، إذ تحتسب رسوم الخدمة المطلوبة عند إنجازها، لافتة إلى أنه لطلب الحصول على خدمة «توصيل»، يتم تحميل تطبيق توصيل أو التواصل على الرقم 8008585. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الموارد البشرية» تقدّم خدمات «تسهيل» و«تدبير» للمواطنين والمقيمين في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.