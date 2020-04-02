الامارات | بلدية الفجيرة تغلق مقاهي وصيدليات مخالفة وتصادر كمامات مغشوشة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تغلق مقاهي وصيدليات مخالفة وتصادر كمامات مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، أربعة مقاهي خالفوا تعليمات منع تقديم الشيشة، كما وأغلقت عدداً من المنشآت الغذائية المخالفة، صادرت 19638 كمام مغشوش، وذلك منذ اتخاذها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته.



وأفاد مدير عام البلدية، المهندس محمد سيف الأفخم، عن أغلاق صيدليات ومنشآت مخالفة، ومقهيين لم يلتزمان بقانون الإغلاق، مشيراً إلى أن قسم حماية المستهلك وجد بعض حالات الاحتكار للكمامات والمغالاة في أسعارها في عدد من الصيدليات والمنشآت، وجرى اتخاذ الاجراءات بشأنها كما تم مصادرة 18650 كمام التي تم احتكارها.



وأكد أن البلدية تتابع من خلال جولاتها الميدانية عملية بيع الكمامات في المنشآت لضمان عدم احتكارها أو رفع أسعارها، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع أي صيدلية أو منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تحاول احتكارها.



ولفت الأفخم إلى أن سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك بشأن احتكار السلع والخدمات.



وناشدت البلدية المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق " سمارت الفجيرة ".

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كما أغلقت بلدية دبا الفجيرة مقهيين، وصادرت 988 كماماً مغشوشاً ومحتكراً تم بيعها في المنشآت والمحال من بينهم 288 كمام مغشوش تم ضبطه أمس، ومنشأتين غذائيتين لعدم اتباعها الاشتراطات الصحية ورفع أسعار السلع في ظل القرارات التي أصدرتها المؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس، وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تم إجراؤها من قبل مفتشي البلدية.



وقال مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، إنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، أغلقت بلدية دبا مقهيين إذ يجب على أصحاب المقاهي الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة.



وناشد البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.