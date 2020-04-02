الامارات | توصيل السلع والخدمات إلى سكان أبوظبي في منازلهم بـ «التاكسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل السلع والخدمات إلى سكان أبوظبي في منازلهم بـ «التاكسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منافذ البيع المعتمدة في الإمارة، عن إطلاق «مبادرة دعم منافذ البيع بمركبات الأجرة»، ويتولى من خلالها مركز النقل تزويد منافذ البيع المعتمدة بمركبات أجرة لتوصيل السلع والخدمات إلى المنازل بطريقة مباشرة، لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية في دعم وخدمة المجتمع ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.



وأفاد المركز بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال بقائهم في منازلهم وتوصيل السلع والخدمات إليهم، كما تجسد الخدمة الجديدة حرص الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة على تأصيل وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي يمر بها العالم أجمع.



وللاستفادة من هذه الخدمة يقوم المتعاملون بالتواصل المباشر مع منافذ البيع المعتمدة لشراء المواد والسلع عن طريق مراكز الاتصال التابعة لها أو التطبيقات الذكية الخاصة بها، ومن ثم ستقوم منافذ البيع باستخدام مركبات الأجرة التي يوفرها لها مركز النقل المتكامل لإيصال الطلبات إلى المتعاملين، ويمكن لكل منافذ البيع استخدام تطبيق أجرة أبوظبي للاستفادة من الخدمة بعد التسجيل عبر الرقم 600535353.



وأكد المركز أن عملية التوصيل مباشرة وسريعة وآمنة وبإمكان منافذ البيع معرفة موقع المركبة وتتبع عملية إيصال السلع والخدمات بسهولة من خلال أنظمة الاتصال الذكية المجهزة بها المركبات ونظام الخرائط الجغرافية الحديثة التي تمكّن من تتبع حركة السائق وتحديد الموقع وزمن الرحلة، كما أن جميع مركبات الأجرة مجهزة بكاميرات مراقبة الأمر الذي يمكن مركز النقل المتكامل من مراقبة وتتبع حركة السائق.

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وأفاد المركز بأن كافة السائقين خضعوا لدورات تدريبية حول التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات أثناء عملية توصيل السلع والخدمات وعدم التواصل المباشر مع المتعاملين.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم الطلبات للمتعاملين دون الحاجة إلى استخدام جهاز الدفع الإلكتروني حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، مع العلم بأن المركز تولى تعقيم جميع مركبات الأجرة ضمن عملية تعقيم شاملة لجميع وسائل النقل العام والمرافق الخدمية، ولا تزال هذه العملية مستمرة حيث يقوم فريق العمليات بالمركز بتعقيم المركبات بشكل دوري ومستمر، قبل وأثناء وبعد الانتهاء من الخدمة.