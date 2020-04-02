شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن نتيجة اصطدام دراجته بجدار منزل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن في حادث مروري إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها بجدار منزل في منطقة الورقاء، في العاشرة مساء أمس، أثناء الوقت المقرر لبرنامج التعقيم الوطني الذي يحتم عدم الخروج من المنزل.

وأفاد مصدر مروري في دبي بأن المتوفى كان يقود الدراجة النارية، وفقد السيطرة عليها بشكل مفاجىء، فاختل توازنه، واصطدم بالجدار.

وأكد انتقال مركبة الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، ومحاولة إنقاذ قائد الدراجة، إلا أنه توفي متأثراً بإصابة بليغة لحقت به جراء الاصطدام.

وأضاف المصدر أن هذه هي حالة الوفاة المرورية الأولى في الإمارة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، مشيرا إلى التزام غالبية السكان بالبقاء في المنازل في الأوقات المحددة (من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة مواطن نتيجة اصطدام دراجته بجدار منزل في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.