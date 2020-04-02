زراعة مستدامة في الشارقة

الشارقة (وام)

أجرى فريق من المهندسين في موقع الأبحاث المتخصص والتابع لشركة مارلين العالمية، أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أبحاثًا على مدار العامين الماضيين، نتج عنها إنشاء«مارلين اجروتانيل»، وهي عبارة عن مزرعة داخلية منتجة بارتفاع قياسي وبمساحة 150 متراً مربعاً يمكن لها أن تنتج أكثر من طن واحد من الخضراوات العضوية والفاكهة شهرياً بتوفير ما مقداره 90 بالمئة تقريباً من استهلاك المياه مقارنة بالمزرعة التقليدية، من خلال اعتمادها على تقنية «الاكوابونيك»، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج الأسماك الطازجة، كما يمكن لهذا النظام الزراعي أن يعمل في أي بيئة كانت حتى وسط الصحراء، إذ يعمل بتقنيات تبريد متطورة يمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية التي بدورها تقوم بتحلية المياه المالحة أو استخراج المياه من رطوبة الهواء.

ويمكن لهذه المزارع أن تنشأ لأغراض تجارية أو يمكن إعداد وحدة منها في الأحياء السكنية لتوفير منتجات عضوية طازجة للعديد من الأسر يومياً، وتكنولوجيا الزراعة العمودية من دون تربة يمكن الزراعة من خلالها بشكل رأسي داخل مزارع مغلقة، ما يوفر المساحة المزروعة، بالإضافة إلى التحكم في كمية المياه، وتستخدم تلك المزارع ضوءاً اصطناعياً كبديل لأشعة الشمس اللازمة لنمو النباتات.

ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحديد وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام من خلال التركيز على قضايا أساسية، وهي - الغذاء والماء والسكن- إذ يقدم العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كالزراعة المبتكرة «الأفقية والمائية والهوائية» أجهزة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على أهمية تبني ودعم كافة البحوث والابتكارات الرامية إلى إيجاد حلول تكنولوجية متطورة للزراعة وتطويرها لتكون الملاذ الآمن للاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم، ويعتبر تطوير المنظومة الزراعية بالتقنيات الحديثة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات الرامية نحو إيجاد حلول لمشكلات الزراعة وإنتاج الغذاء.