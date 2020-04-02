«عونك يا وطن».. مبادرات تفاعلية عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد) نفذ فريق عونك يا وطن التطوعي العديد من المبادرات التوعوية والفعاليات التعليمية «عن بُعد» عددها 12 فعالية اعتمدت في طرحها على وسائل الاتصال الحديثة بين مبادرات توعوية وأخرى تعليمية، وذلك عن طريق التواصل والتفاعل بين أعضاء الفريق والمشاركين «عن بعد».

وثمن الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري الجهود المبذولة من أعضاء فريق «عونك يا وطن التطوعي» التي تتماشى من توجيهات القيادة الرشيدة، وشدد على ضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، واستقاء جميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا من المصادر الرسمية والموثوقة.

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