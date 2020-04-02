1000 وجبة يومياً لمحدودي الدخل بعجمان

عجمان (الاتحاد) تبرع معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة بـ 1000 وجبة غداء يومياً لمستخدمي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أنه سيتم توصيل الوجبات إلى السكن المخصص للمستفيدين ضمن الشروط الصحية عن طريق سيارات مجهزة لهذا الغرض.

وأشارت مديرة المؤسسة إلى أن مثل هذه المبادرات الخيرية ليست جديدة على أبناء الإمارات الذين يتجلى معدنهم الأصيل في أوقات الأزمات، ويقفون دائماً خلف قيادتهم الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأكدت أهمية تلاحم المؤسسات وأفراد المجتمع من أجل تخفيف المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

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