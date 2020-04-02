6 معقمات غير مطابقة للمواصفات

دبي (الاتحاد) سحبت بلدية دبي 6 أنواع من معقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم ومنها معقمات اليدين المتداولة في السوق المحلية، حيث تم سحب 102 عينة مختلفة الأحجام من المنتجات المتداولة في السوق المحلي لغرض المطابقة والتحليل المخبري، وتبين بعد الفحص عدم مطابقة العينات الست، نظراً لاحتوائها على الميثانول.

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