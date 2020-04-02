تحذير من «خلط المعقمات»

أحمد مرسي (الشارقة)

حذرت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، من الاستخدام غير السليم للمعقمات وقيام البعض بخلط أدوات ومواد نظافة ومعقمات بعضها مع بعض، وخاصة خلال الفترة الحالية كإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وبالتالي صناعة مواد سامة، قد تتسبب في حالات اختناق أو وفيات لمستخدميها.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة «عن بُعد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، للتوعية من الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشاره، واستفاد منها نحو 150 شخصاً، ممن يمثلون جهات حكومية ودوائر محلية، تفاعلوا مع المحاضرة منى لرضي، أخصائي تدريب في الهيئة.

وأقيمت الورشة التوعوية نحو الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الأول، حيث أكدت المحاضرة حصولها على تصريح من الجهات المعنية، لتقديم الورشة من مقر الهيئة، خلال الساعات المقررة لبرنامج التعقيم الوطني، والمحددة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وبهدف توعية الجهات المعنية بالمرض والتصدي له. من جهة ثانية، أكدت هيئة الوقاية والسلامة أنها طبقت نظام «العمل عن بُعد»، بنسبة 100% لموظفيها، وذلك للمحافظة على سلامة الموظفين وذويهم، كإجراء احترازي للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

تعقيم جمعيات أصحاب الهمم

قدمت شركة «إسناد»، الشركة التابعة لمجموعة «إمداد»، حلول التطهير الخاصة بها لـ «مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة» و«جمعية الإمارات لمتلازمة داون» وذلك كجزء من برنامج المجموعة للمسؤولية المجتمعية.