الشارقة: قرار التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية

الشارقة ( الاتحاد) أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن قرار تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50%، والصادر ضمن القرارات المحفزة للمجلس التنفيذي للإمارة، يشمل جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل 31 مارس الماضي، بلا استثناء وكذلك إلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كافة المخالفات، ولمدة الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الإمارة، أن القيادة باشرت بالفعل تطبيق القرار، والذي جاء ضمن الإجراءات الصادرة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد. وأفاد أن من بين الإجراءات المحفزة أيضاً والتي بدأت القيادة في تنفيذها إلغاء رسوم المعاملات الخاصة بإصدار شهادات «الإتلاف والفقدان» الصادرة منها وفي جميع مراكز الشرطة الشاملة.

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