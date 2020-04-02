99 % التزام أهالي رأس الخيمة بالبقاء في منازلهم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة ) أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن نسبة التزام أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة بالبقاء في منازلهم فترة برنامج التعقيم الوطني بلغت 99 % تقريباً، الأمر الذي يؤكد تعاون أفراد المجتمع مع القرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن برنامج التعقيم الوطني الذي تشهده كافة إمارات الدولة أثبت شعور أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بينهم وبين الجهات المعنية لإنجاح البرنامج الوطني، ونسبة التزام أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة والالتزام بالبقاء في المنازل بلغت 99 % تقريباً الأمر الذي يؤكد مدى تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية وحرصهم على تعزيز الجهود التي تقوم بها الجهات في عملية التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وأشار إلى أن هناك نسبة تقدر 1% تقريباً من الجمهور غير المتقيد والذي قد يتجه إلى الخروج فترة التعقيم الوطني،حيث تتخذ دوريات الشرطة المنتشرة في مختلف المواقع الإجراء المتبع.

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