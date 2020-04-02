103 مواطنين يتقدمون عمليات التعقيم بالعين

عمر الحلاوي (العين)

تقدم 103 مواطنين عمليات التعقيم الميدانية المباشرة في مدينة العين، ويتولون الرش بأنفسهم في قطاع وسط مدينة العين، وذلك بالتنسيق والتخطيط والمتابعة من قبل بلدية العين.

ويعتبر عدد المتطوعين الحالي كافياً لإجراء عمليات التعقيم وتغطية كل المناطق والعمليات الميدانية، حيث يترأس عمليات الرش والتطهير حمد حمود علي الظاهري من قطاع الحدائق في بلدية العين، وعضو فريق الأزمات والكوارث.

وأعلنت بلدية مدينة العين عن خطتها للتعقيم والتطهير للمناطق المختلفة، والتي تتضمن إعادة التعقيم في المناطق التي تشهد ازدحاماً سكانياً أو عمالياً كل 3 أيام مثل المناطق الصناعية والأسواق، وتعقيم المناطق الأخرى مرة كل أسبوع.

وقامت فرق البلدية بإعادة تعقيم لمنطقة هيلي الصناعية أمس، وشملت عمليات التعقيم عدداً كبيراً من المماشي الرئيسة في المدينة من بينها ممشى الشيخ زايد والصاروج وعشارج والخالدية وحديقة الوادي والصفاء.

كما تضمنت عمليات التعقيم بعض أفرع مراكز الدفاع المدني في مدينة العين في كل من زاخر والسليمي والمقام، وكذلك عدداً من مراكز الشرطة والمستشفيات الخاصة ومنفذي هيلي والمضيف الحدوديين ومول الفوعة وريحانة هيلي والمجمع السكني في هيلي وصناعية هيلي، بالإضافة إلى أسواق البلدية القديمة في المسعودي والهيلي ومريجب.

وتضمنت عمليات الرش والتعقيم عدداً من الشعبيات خاصة التي تشهد تكدساً عمالياً وتمنح الأولوية، حيث أجريت عمليات التعقيم في كل من منطقة مريجب والمسعودي والمرخانية.

وأنهت البلدية عمليات تعقيم جميع الدوائر الحكومية في منطقة المركز الإداري وتشمل مباني البلدية والمحاكم ووزارة التربية والتعليم و«الهوية» و«الأوقاف» و«السلامة الزراعية» و«تدوير»، وشملت أيضاً جميع المحال التجارية على امتداد شارع الشيخ زايد والتي تضم أسواقاً قديمة وصيدليات ومحال تجارية مختلفة ومطاعم وبقالات، بالإضافة للأسواق في منطقة دوار الشيخ محمد بن خليفة ودوار خريس وعلى امتداد الشارع.