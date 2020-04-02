مجتمع الإمارات يتفاعل مع «المنصة الرقمية»

أبوظبي (وام) تحظى مبادرة «المنصة الرقمية» التي أطلقها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بتفاعل واسع من أفراد مجتمع الإمارات.

وتعد المنصة الرقمية التي تبث سلسلة من الحلقات التوعوية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة لأفراد مجتمع الإمارات، فكرة مبتكرة وشاملة تدعم استمرارية عمل المجالس عن بُعد، بهدف تثقيف وتوعية أفراد المجتمع، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ومن بينها التباعد الجسدي، وذلك ضمن الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتستعرض المنصة منذ انطلاقتها بداية شهر مارس عددا من الفيديوهات القصيرة الهادفة إلى ترسيخ مبدأ «التعلم واستشراف المستقبل»، بالإضافة إلى حلقات المجالس التي تتناول محاضرات متنوعة لنخبة من الخبراء والمسؤولين من مؤسسات وطنية تمثل مختلف قطاعات المجتمع المحلي، وتسلط الضوء على أبرز القضايا التي تهم جمهور مجتمع دولة الإمارات.

وقد لاقت المنصة الرقمية استحسان وتفاعل الجمهور المشارك عن بُعد، خاصة الشباب وأولياء الأمور الذين بادروا بطرح عناوين لموضوعات مقترحة.

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