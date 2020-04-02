«الطوارئ والأزمات» بعجمان يتابع جهود الحد من انتشار الفيروس

عجمان (الاتحاد) ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان، اجتماع الفريق الاستثنائي لمتابعة جهود أعضاء الفريق في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وثمن قائد عام شرطة عجمان جهودهم في التصدي لفيروس «كورونا»، والحد من انتشاره في إمارة عجمان، مشيداً بالجهود المبذولة في التوعية والتعقيم والمتابعة الحثيثة لمجريات الأمور، وفق ما يحقق الأمن والسلامة، ويضمن صحة أفراد المجتمع.

تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي، ومجريات الأحداث في الإمارة في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا» في العالم، والنظر في الإجراءات المتبعة والتحديات التي تواجه فرق العمل في أداء مهامهم المنوطة.

كما تم استعراض ومناقشة الإجراءات الوقائية لثكنات العمال، والهيكل التنظيمي لفريق الاستجابة لعمليات الحجر الصحي، وتوفير الدعم اللوجستي وفق ما تتطلبه المرحلة.

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات أهمها تشكيل فريق عمل من مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم جهود منطقة عجمان الطبية في مواجهة فيروس «كورونا» في التقييم والتقصي للثكنات العمالية، وحصر المتطلبات من الفرق الأمنية والاحتياجات الخدمية واللوجستية وتوفيرها.

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