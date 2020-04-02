دبي (الاتحاد) أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء صورة رسومات متبادلة (GIF) توضح التراجع الملحوظ في مستوى انبعاث غاز ثنائي أكسيد النيتروجين في الهواء لدول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة ما بين 26 نوفمبر 2019 إلى 27 مارس 2020، وقد نشرت إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء نتائج أولية باستخدام بيانات من القمر الاصطناعي Sentinel-5P التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تُشير إلى انخفاض مستوى تركيز غاز ثنائي أكسيد النيتروجين في أواخر شهر فبراير كنتيجة لاتباع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن غاز ثنائي أكسيد النيتروجين ناجم عن المحركات، وعمليات توليد الطاقة ومخلفات العمليات الصناعية تلك المواد التي تقلص انبعاثها في الهواء على خلفية تأثيرات تعليق حركة السيارات، والطائرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا. وقد أدّى ذلك إلى انحسار تركيز غاز ثنائي أكسيد النيتروجين في الهواء ليصبح أكثر نقاءً.

ويقوم مركز محمد بن راشد للفضاء برصد هذه التغيرات الجديدة، من خلال عرض هذه الصورة لتوضيح مدى التأثير الناتج عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهواء أكثر نقاءً بعد انخفاض انبعاث «ثنائي النيتروجين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.