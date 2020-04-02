«شرطة الشارقة»: رصد المركبات وقت «التعقيم»

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أنه يتم حاليا رصد وتحليل جميع المركبات التي التقطتها أجهزة الضبط الآلي «الرادار» والتي مرت بشوارع الإمارة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، والمقررة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، احترازياً للتصدي لفيروس كورونا والتقليل من انتشاره.

وقال: إن القيادة تحلل حالياً الأرقام الخاصة بالمركبات التي سجلتها أجهزة الرادار، لتحديد ما إذا كان أصحابها ممن لديهم تصاريح أو من الفئات المستثناة، وفقاً لطبيعة أعمالهم، أو أن تكون لأرقام مركبات تكرر تسجيلها من قبل عدد من الرادات في اليوم ذاته، وبالتالي تحسب مخالفة واحدة فقط. وأضاف: أن القرار الذي فعّل منذ يومين واضح وصريح، ولا تهاون فيه، في مخالفة المركبات التي لا يحمل أصحابها تصاريح أو استثناءات خلال فترة تطبيق البرنامج.

ودعا قائد عام شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية بعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية.

وأشار الزري، إلى أن القيادة، وتجاوباً مع خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات وتيسيراً عليهم لإنهاء المعاملات، أطلقت كذلك خدمة «الواتس آب».