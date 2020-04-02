إعفاء المقيمين والزوار المنتهية إقاماتهم بدبي من الغرامات

تحرير الأمير (دبي)

بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تطبيق قرار الحكومة بإعفاء المقيمين والزائرين الذين انتهت إقاماتهم في أول شهر مارس، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد من دون تسجيل أية مخالفات مترتبة عليهم، وفق تصريحات اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الادارة، موضحاً أن قرار الإعفاء يسري على الإقامات كافة، سواء كان المقيم داخل الدولة أو خارجها.

وبشأن أصحاب الإقامات الجديدة أكد أن هناك شرطاً أساسياً للتقديم على طلبها وهو مكوث الزائر 14 يوماً في الدولة قبل البدء في تنفيذها، منوهاً بأن الإدارة وضعت كافة إمكاناتها للإجابة عن جميع الاستفسارات باللغات وعلى مدار الساعة، كما أن كافة الإدارات والهيئات تعمل كخلية نحل لخدمة المواطن والمقيم والزائر.

وأفاد اللواء المري بأن جميع العاملين في خط الدفاع الأول في المطارات والمنافذ المختلفة تم إجراء فحوص لهم، ولم تسجل بينهم أية إصابة.

وأشار إلى أن الإدارة فعلت نظام العمل عن بُعد، والذي كانت قد فعلته بشكل تجريبي عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تجاوبه بشكل سلسل وسريع وناجح خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن جميع العاملين في الإدارة يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه، وعلى مدار الساعة من مقر إقامتهم في منازلهم.