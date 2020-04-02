تسارع العمل بالمراكز الجديدة للمسح «من المركبة»

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت منى الحضرمي، مدير إدارة المنشآت والصيانة في الخدمات العلاجية الخارجية، أن شركة صحة وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، باشرت البدء في الأعمال الإنشائية لمراكز المسح من المركبة بعد أن وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مستوى الدولة، مماثلة لمواصفات المركز في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأوضحت أنه تم تحديد مناطق إنشاء المراكز وتم البدء بالعمل فيها، حيث سيتم افتتاح مركزين إضافيين في أبوظبي في منطقتي الباهية والوثبة، وفي العين بمنطقتي عشارج والهيلي، أما في الظفرة فسيتم إنشاء المركزين في مدينة زايد وغياثي، بينما جارٍ تجهيز موقعي الخوانيج وديرة في دبي، ومركز واحد في كلٍ من الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

وأشارت إلى حرص شركة «صحة» الانتهاء من المراكز في الوقت المحدد لتقديم خدمات الفحص في المناطق المذكورة بكفاءة عالية وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية، على أن يتم الإعلان عن أرقام التواصل وآلية حجز المواعيد قبل افتتاح المراكز. وفي سياق متصل، سجل مركز المسح عن طريق المركبة التابع لشركة «صحة» 1931 فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام في مدينة زايد الرياضية.

وأوضحت الدكتورة نورة الغيثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية، أن المركز يقدم خدماته يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وسجل اليوم الأول 450 فحصاً، فيما سجل اليوم الثاني 683 فحصاً، بينما سجل اليوم الثالث «الثلاثاء» 798 فحصاً. وقالت: «تجربة المراجع كاملة تستغرق أقل عن ثلاث دقائق، منذ وصول المراجع يتم تسجيله باستخدام بطاقة الهوية، وفي محطة الفحص يتم قياس الحرارة عن طريق الطاقم الطبي، ومن ثم أخذ المسحة من قبل أحد الممرضين». وأضافت: «تم تجهيز المركز بالكوادر الطبية والفنية والتقنيات اللازمة لتقديم الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية».

وأشارت إلى أن الأولوية للحصول على موعد لإجراء الفحص، هي للفئات التي تشمل كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، أصحاب الهمم، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، وفئة من لديهم أعراض تنفسية. وذلك عبر اتصالهم بمركز استجابة على الرقم 8001717 والإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بحالتهم، ليتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح.

وفيما يتعلق بإجراء الفحص للاطمئنان من قبل بقية فئات المجتمع، أوضحت د. نورة أنه تم تفعيل نظام التسجيل والدفع الإلكتروني فقط، من دون استقبال مبالغ نقدية، وذلك عبر تطبيق شركة «صحة» المتوفر في نظامي التشغيل iOS وأندرويد. ويمكن للراغبين في إجراء الفحص التسجيل عبر التطبيق بعملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين. الجدير بالذكر أن الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد متوافر في جميع المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، ويمكن إجراء الفحوص فيها للفئات التي سبق ذكرها، ومن يرغب بعمل الفحص للطمأنة، يتم دفع قيمة الفحص نفسها عن طريق المركبة، والبالغة 370 درهماً.

مركزان بمدينة زايد وغياثي الأسبوع المقبل

تستعد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لافتتاح أول مركزين للمسح من المركبة في مدينة زايد وغياثي أوائل الأسبوع المقبل. ويقدم المركزان خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، وسيتم الإعلان عن أرقام التواصل وآليات حجز المواعيد قبل افتتاح المراكز الذي يتوقع أن يكون الأحد المقبل. وتكثف مستشفيات الظفرة من وتيرة العمل لسرعة الانتهاء الكامل من كل التجهيزات اللازمة لافتتاح المركز ليكون جاهزاً لاستقبال الجمهور والمراجعين، حيث تم إنشاء مركز مدينة زايد بالقرب من مجلس المدينة، ويضم مسارين يتمكن خلالها الشخص الذي يرغب في إجراء الفحص من الدخول بسيارته، وإجراء الفحص خلال زمن قياسي وستعطى الأولوية لمن لديهم أعراض مرضية، ولكبار المواطنين والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.