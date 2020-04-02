مليونا درهم من «تايجر القابضة» وفندق لـ «معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد) أسهمت مجموعة تايجر القابضة بمبلغ 2 مليون درهم، وفندق مكون من 213 غرفة وجناحاً مع طاقم العمل الخاص بالفندق بتكلفة تشغيلية 15 مليون درهم لصالح برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات، تعزيزاً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.

وقال المهندس وليد الزعبي: «في هذا البلد الحبيب والذي غمرنا بالأمن والأمان يرخص أمامه كل غال، ونحن في مركب واحد ومسؤوليتنا في المشاركة جماعية، وعندما نرى القيادة الرشيدة ساهرة على متابعة القطاعات الحيوية من أمن وصحة وتعليم وبشكل مباشر ليلاً نهاراً ترخص الروح مع المال».

وأضاف: أطلقت دولة الامارات مجموعة من المبادرات والحزم الاقتصادية التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من الأعباء على الشركات والمؤسسات، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاستثمار والعمل في الإمارات في ظل دعمها المستمر للشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات.

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