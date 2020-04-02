إلزام المدارس الخاصة بالشارقة برد رسوم المواصلات والتغذية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، تعميمين بشأن سير العام الدراسي في المدارس الخاصة بالإمارة، وذلك بسبب الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والجهود التي تبذلها للتصدي لتفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وتضمن التعميمان إلزام المدارس الخاصة في الإمارة برد رسوم المواصلات والتغذية، وأي رسوم أخرى للخدمات التي لن يستفيد منها الطالب، وولي الأمر خلال الفصل الدراسي الثالث، مع سداد الرسوم الدراسية المتبقية للعام الدراسي كاملاً.

ويسري القرار اعتباراً من 5 أبريل الجاري.

وتضمن التعميمان إلزام المدارس الآسيوية في الإمارة بعدم تحصيل رسوم المواصلات والتغذية، وأي رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب، وولي الأمر في الفصل الدراسي الأول، بحيث يتم تحصيل الرسوم الدراسية فقط.

ويبدأ العام الدراسي الجديد في مدارس المناهج الآسيوية الأحد المقبل؛ ولذلك قامت «الهيئة» بالتعميم على هذه المدارس بعدم تحصيل رسوم المواصلات أو التغذية أو أي رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب للفصل الدراسي الأول فقط. وعلى أولياء الأمور أن يدفعوا الرسوم الدراسية عن الفصل الدراسي الماضي فقط، دون دفع رسوم المواصلات والتغذية، أو أية خدمات أخرى لن ينتفع منها الطالب.