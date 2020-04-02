«وقاية» منصة افتراضية وفريق متطوعين لمكافحة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية التاسعة لحكومة دولة الإمارات، أن الإمارات مستمرة في جهود احتواء «كوفيد-19» والحد من انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وقالت في مستهل حديثها «فخورون بإنجاز جديد يضاف إلى القطاع الصحي في دولة الإمارات، والمتمثل بإنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خارج الصين خلال 14 يوماً، لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، والذي قامت بتأسيسه مجموعة (جي 42) الإماراتية، بالتعاون مع مجموعة (بي.جي.آي) العالمية».

وأضافت: «الهدف من المختبر زيادة وتسريع التشخيص، والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها والمخالطين، حيث يجري المختبر الآلاف من الاختبارات يومياً، ولديه القدرة على الكشف عن مسببات الأمراض الجديدة مستقبلاً».

وأشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني «وقاية» كمنصة افتراضية تضم كافة المستجدات والقرارات للباحثين عن أي معلومات وإرشادات صحية، وهي المصدر الموثوق للحصول على مستجدات إجراءات الوقاية من فيروس «كوفيد-19».

ولفتت إلى أن هدف المنصة هو تعزيز الوعي لتجنب الإصابة بالمرض، وهذا هو مفهوم الوقاية في أبسط صورها، حيث توفر المنصة العديد من الإجابات والفرصة للتواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات منهم.

وذكرت أنه تم تشكيل «فريق وقاية» الميداني الذي يتألف من مجموعة من المتطوعين من مختلف الجنسيات للقيام بالتوعية الميدانية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية متعددة الجنسيات. وإلى جانب المنصة، هناك مركز اتصال يقدم كل المعلومات من خلال التنسيق مع مراكز الاتصال الصحية في الدولة لتقديم الإرشادات والإجراءات، من خلال الرقم المجاني 800-WEQAYA.

وفي رسالة أخرى للفئات المساندة، قالت الدكتورة فريدة الحوسني:

«إخواننا وأخواتنا من الفئات المساندة هم أكثر الفئات التي تستخدم الأدوات المنزلية، ومن يستقبل ويتعامل مع الطلبات الخارجية، ويساندونا في توفير البيئة الصحية في المنازل، ومسؤوليتنا توعيتهم بالإجراءات الوقائية، والحرص على اتباعهم الممارسات الصحية، وتعريفهم بآخر المستجدات والإجراءات حول الفيروس».

وقدمت تحية لكل العاملين والموظفين في مختلف القطاعات من منازلهم أو من الميدان، والذين بالتزامهم العمل مستمر، وهو استمرار لإنجاح جميع الجهود الوطنية، مؤكدة أن العمل في الدولة لم يتوقف ولن يتوقف مع الأخذ بكافة الإجراءات والاحتياطات الوقائية.

ولفتت إلى أن صحة وسلامة موظفينا أولوية، واستمرارهم في أداء مهامهم لا يتعارض مع الأخذ بالاشتراطات الصحية والوقائية، مضيفة أن واجبنا الوطني والأخلاقي يحتم علينا الاستمرار في أعمالنا، خاصة الأعمال المتعلقة بحياة الناس، وسوف نصل من خلال العمل معاً، داعيةً الجميع للمشاركة في الحملة الوطنية «عطاء في عملي وسلامة في بيتي».

وقالت: إن هناك ممارسات صحية نؤكد عليها باستمرار لتقوية المناعة، منها ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناول الغذاء الصحي، خصوصاً الأغذية التي ترفع المناعة ومضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفواكه.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة لكبار السن، هم أكثر فئة تتعرض لمضاعفات الإصابة بالفيروس، ويجب عليهم التزام الحرص بدرجة أكبر باتباع التعليمات الصحية والتباعد الجسدي، ومن المهم مراجعة الجهات الصحية عند ظهور أي أعراض تنفسية حتى وإن كانت بسيطة. وفيما يتعلق بالتعامل مع جثامين المتوفين بفيروس كورونا، أكدت الدكتورة فريدة الحوسني أنه يتم التعامل مع الحالات المتوفاة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للمسلمين، أو تعاليم الأديان المختلفة لغيرهم، مع مراعاة اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة للوقاية من الأمراض المعدية.

وفي نصيحة للأفراد الذين يمتلكون حيوانات أليفة في منازلهم، قالت إذا كان الشخص مصاباً بأي أعراض تنفسية أو مريضاً بشكل عام، فإنه يُنصح بعدم التعامل المباشر مع الحيوانات، مثل اللمس أو إطعامها، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن دراسات تثبت انتقال المرض من الأشخاص للحيوانات والعكس، لكن هي إجراءات صحية من الضروري اتباعها في التعامل مع الحيوانات.

تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع

أطلقت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المنصة الإلكترونية الوطنية «وقاية» التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة. وتهدف منصة وقاية أيضاً إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أي أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وتتميز منصة وقاية ‏‏www.weqaya.ae بسهولة التصفح وأنها متاحة للجميع، بالإضافة إلى أنها مصدر موثوق لجميع المعلومات، حيث تقدم أحدث الأخبار والمستجدات الرسمية، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوعوية وأفضل النصائح والممارسات الطبية، كما سيحظى المستخدمون بفرصة التواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم من خلال قسم «شاركنا» على المنصة. وتأتي المنصة ضمن جهود حكومة الإمارات وعملها بشكل وثيق مع مختلف الإدارات الصحية والمسؤولين في القطاع الصحي داخل الدولة، بالإضافة إلى الشركاء من مختلف دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتصدي لانتشار الفيروس.

رسائل للأسرة

وجهت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة رسائل للأسرة استهلتها برسالة لكبار المواطنين، وقالت: «اليوم رسالة خاصة اليوم أوجهها لبركة بيوتنا ودولتنا، لكبار السن من المواطنين والمقيمين لأمهاتنا وآبائنا، حيث وصلتنا الكثير من الملاحظات عن انزعاج بعض الآباء والأمهات من قلة التجمعات هذه الفترة وقلة زيارة أبنائهم وأحفادهم لهم، ونقول لهم نحن نشعر بكم ونقدر مشاعركم وهذا من حِرصنا عليكم وليس تقصيراً، وهو حرص على سلامتكم وصحتكم لأنكم أغلى من لدينا، صحتكم أولوية»، مضيفةً «نبتعد بأجسادنا عن أبائنا وأمهاتنا، ولكن القلوب معكم، والتواصل مستمر ولن ينقطع، هي فترة استثنائية وستمر بإذن الله». ووجهت رسالة للأمهات والآباء قالت فيها: «نعلم بأن الوقت والظروف استثنائية، ونحن نقدر المسؤولية الكبيرة عليهم داخل الأسرة من عمل وتعليم، وتدبير شؤون الأسرة وغيرها، ودوركم كبير، وفرصتنا اليوم كأسر أن نكون أكثر تماسكاً، وأكثر تواصلاً، نجدد حياتنا وقيمنا، ونعزز من مسؤولية الحفاظ على وطننا ومجتمعنا».