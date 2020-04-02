«يسارعون في الخيرات» تدعم 52 ألف أسرة

دبي ( وام ) تواصل جمعية بيت الخير حملتها الرمضانية «يسارعون في الخيرات» التي بدأت مؤخرا وتستهدف دعم وإسعاد ما يزيد على 52 ألف أسرة وحالة مسجلة لديها منها 5120 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري.

وتثبت التحولات الذكية والبنية الإلكترونية للجمعية وفريقها الميداني المدرب الذي نجح في دخول موسوعة «غينيس» العالمية لكفاءتها في الوصول إلى المستحقين وتوفير الخدمات الخيرية لهم بالسرعة والجودة المطلوبة أن «بيت الخير» مؤهلة للتعامل مع الظروف الراهنة المرتبطة بـ«كورونا» مع الالتزام بشروط وتعليمات الصحة والسلامة التي أقرتها الحكومة الرشيدة وأنها قريبة من تحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الجمعية لحملتها بإنفاق 90 مليون درهم خلال الشهرين القادمين.

وتتيح الجمعية قبول طلبات المساعدة عبر الموقع الرسمي للجمعية www.beitalkheir.org، حيث يمكن لطالبي المساعدة تقديم الطلب عبر الموقع بملء البيانات اللازمة وإرفاق الأوراق المطلوبة ليتم مباشرة فرز الطلب آليا عن طريق نظام «النقاط الخضراء» الذكي الذي فعّلته الجمعية لاختيار أكثر الناس استحقاقا للعون كما عممت الجمعية على الجمهور رقمها المجاني 80055442 ليكون متاحا للإجابة على استفسارات المحسنين.

واتخذت «بيت الخير» الإجراءات التي تضمن تنفيذ برنامج «فرحة» الذي يعد الأكبر لإسعاد المستفيدين والذي أنفق العام الماضي ما يزيد على 62 مليون درهم والذي يتضمن توزيع المير الرمضاني وزكاة الفطر والعيدية عن بُعد من خلال البطاقات البنكية وتحويل المساعدات الطارئة من خلال شركة صرافة، كما ستوظف سياراتها لتوصيل طرود المساعدات الغذائية والعينية إلى بيوت المحتاجين أينما كانوا.

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