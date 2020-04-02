متطوعو «الهلال» في خدمة «المدينة الإنسانية»

بدرية الكسار (أبوظبي)

يشارك 200 متطوع من إدارة المتطوعين التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع فريق الطوارئ والأزمات للمساهمة في خدمة الوطن، بهدف تفعيل خطط وبرامج الإيواء، والتنسيق التام والمباشر مع المؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية التي استقبلت رعايا من الدول الشقيقة والصديقة، بعد إجلائهم من مقاطعة هوبي الصينية إثر تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليكونوا بذلك أول المسجلين المتطوعين لمد يد العون والمساعدة، من دون النظر للون أو دين أو عرق.

وأوضحت إدارة المتطوعين بالهلال الأحمر الإماراتي أن المتطوعين يقومون باستقبال الضيوف وتقديم الدعم اللازم، وتوفير احتياجاتهم اليومية خلال فترة وجودهم في أماكن الحجر المختلفة بالدولة، لافتة إلى أن عدد هؤلاء المتطوعين المسجلين بالهيئة يبلغ 31 ألف متطوع وهم موزعون في 24 فريقاً، تشمل الفريق الطبي والهندسي، الممرضين، الطوارئ، المعلمين، المحاضرين، والدعم النفسي وغيرها من الفرق التي تعمل على ترسيخ سمعة الإمارات الإنسانية عالمياً.

ويعمل المتطوعون بالفرق المختلفة على مساندة الجهات الرسمية للقيام بدورها المنوط بها، والمساهمة في تعقيم المرافق، وتوفير احتياجات الأسر المسجلة، ودعم سير العملية التعليمية عن بعد. من هذه الفرق، تقول سارة البادي خريجة جامعية ومتطوعة في الهلال الأحمر: «نعمل بكل فخر واعتزاز كمتطوعين لتلبية نداء الوطن والقيادة الرشيدة التي تعمل ليلاً ونهاراً لإسعادنا والحرص علي توفير الأمن والأمان لنا، ونحن هنا في مدينة الإمارات الإنسانية سعادتنا لا توصف لخدمة الضيوف من خارج الدولة وتوفير كل احتياجاتهم وسبل الراحة لهم، ونقدم لهم الدعم المعنوي من خلال استقبال المكالمات الهاتفية عبر الخط الساخن الذي تم استحداثه في المدينة».

وأكدت حرص الطاقم الطبي على توفير الحماية اللازمة لفرق التطوع من خلال أداء العمل عن بعد عبر الهاتف وارتداء القفازات والكمامات الطبية واستخدام المعقمات، مع مراعاة تباعد المسافات بين الأعضاء، لافتة إلى أن العمل يستمر على مدى الـ24 ساعة، حيث يتم تقسيم العمل على مناوبات كل منها 7 ساعات عمل.

وعبرت سارة التي التحقت بالعمل في الهلال الأحمر منذ نحو عام، عن سعادتها البالغة بما تقوم به من أعمال تطوعية، شاركت خلاله بالعديد من المهام الإنسانية والدورات التدريبية.

أما المتطوع حسين الدرمكي، الذي تمتد تجربته بالهلال الأحمر لسبع سنوات، فيؤكد أن اشتراكه بالعمل في مدينة الإمارات الإنسانية يتم بكل حب وقناعة وإخلاص، كونه يؤديه لضيوف الدولة في محنة كبيرة، ويأمل أن يظل دور الإمارات عالقاً في ذاكرتهم أبداً، مشيراً إلى ما يتركه التطوع من سعادة في مشاعر ممارسيه، فضلاً عن الثواب والأجر وشيوع التلاحم المجتمعي والمحبة والمودة بين الناس.

ويلخص الدرمكي مهامه في تلبية طلبات الكادر الطبي وفق الخطط والاحتياجات، لافتاً إلى توفير كافة عناصر السلامة والأمان لكل المتطوعين.