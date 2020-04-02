«الظفرة» تلبي 40 % من احتياجات السوق المحلي

ايهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يسهم القطاع الزراعي في منطقة الظفرة بدور فعال في رفد السوق المحلي باحتياجاته من الخضراوات والفاكهة حيث تبلغ نسبة مساهمة مزارع الظفرة في المنتجات الزراعية التي تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتسويقها نيابة عن أصحاب المزارع ما بين 35 و40% وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به مزارع الظفرة البالغ عددها أكثر من 8250 مزرعة منها أكثر من 7773 مزرعة منتجة تزرع بصورة جيدة.

وتضم منطقة الظفرة عدداً كبيرًا من المزارع ذات المساحات الكبيرة والإنتاجية العالية حيث يبلغ عدد الحيازات الزراعية خلال عام 2018 أكثر من 8492 حيازة فيما تبلغ المساحة المنزرعة خلال نفس العام أكثر من 207 آلاف و 686 دونما.

وأكد صالح محمد بن يعروف المنصوري الخبير الزراعي في الظفرة أن مزارع المنطقة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من الخضراوات مثل الخيار والطماطم والبصل وبعض الأصناف الاخرى بشرط وضع مخطط تطويري شامل يسهم في تحقيق هذا الهدف وعبر آليات منظمة ومدروسة.

وأضاف المنصوري أن الزراعة المائية تعتبر المستقبل العملي لقطاع الزراعة والذي يمكن أن يحقق نتائج مبهرة اذا ما تم الاهتمام به، موضحا أنه نجح في إنتاج كميات كبيرة من الخضراوات في مزارعه قبل أن يتوجه لزراعة أصناف مميزة من الفواكه والمنتجات الجديدة مثل البن الافريقي أو ما يطلق عليه الذهب الأخضر.

وتتبنى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مخططا لتطوير القطاع الزراعي في منطقة الظفرة، وتحسين الممارسات التي تسهم في الارتقاء بهذه المنظومة، ودعم مساهمة مزارع الظفرة في سد احتياجات السوق المحلي من الخضراوات والفواكه، ويتضمن المخطط تخصيص منتجات زراعية لمزارع الظفرة، وفتح قنوات ترويجية جديدة لتسويق المنتجات، ودعم أصحاب المزارع من أجل تحسين الممارسات الزراعية، وزيادة إنتاجية المزارع، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة .

يذكر أن مساحة الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي قد تضاعفت 33 مرة من 22,377 دونما في عام 1971 إلى 749,868 دونما في عام 2018 ، منها 27.7% في منطقة الظفرة بواقع 207,686 دونما طبقا لإحصائيات مركز أبوظبي للإحصاء.