أبوظبي (وام) أكدت نشرة أخبار الساعة أن الوحدة الوطنية والتكاتف بين كل أبناء المجتمع وفئاته في أي دولة، هما الأساس في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم الذي تسعى إليه الأمم المتحضرة، كما هي الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي للعلاقة فيها بين المواطنين والمقيمين طابع خاص، يختلف ربما عن بقية دول المنطقة، حيث يحظى المقيمون هنا بمعاملة خاصة.

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن القيادة الرشيدة واصلت على النهج نفسه، وفي السياق ذاته يأتي حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يتابع عن كثب ويقود الجهود الكبيرة والمتواصلة من أجل مواجهة «كورونا»، ليس فقط داخل الدولة، بل وخارجها أيضاً.

ولفتت النشرة في افتتاحيتها بعنوان «بالتلاحم المجتمعي والوحدة الوطنية سننتصر» إلى أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينطوي على أهمية كبيرة، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع وشعورهم بحس المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ولهذا بالطبع دلالات متعددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أخبار الساعة»: بالتلاحم ننتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.