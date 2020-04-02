تعزيز رعاية «ذوي التوحد» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، خلال كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بجهود الجهات في تمكين ودمج ذوي التوحد، وتعزيز دورهم وتوفير متطلباتهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

مؤكدة أن أصحاب الهمم من ذوي التوحد، والذين هم في مرحلة الرشد لديهم الحق في المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعليه يجب وضع وتطوير البرامج والتدخلات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المرحلة المحورية في حياتهم.

وأضافت: انطلاقاً من دورنا كجهة منظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، نولي أصحاب الهمم أولوية قصوى في أعمالنا، حيث نهدف إلى زيادة الفهم والوعي من المجتمع لمختلف المسائل المتعلقة بأصحاب الهمم، وتطوير آليات دمجهم وتمكينهم، لضمان الوصول المتكافئ للحقوق والفرص، ولتقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية.

وأشارت الملا، إلى أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، ستتضمن محاور رئيسية منها الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والتوظيف إضافة إلى ممكنات تشمل الحوكمة وجودة الخدمات والبيانات والبحث والابتكار والتمويل المستدام، حيث تساهم الاستراتيجية في رفع الوعي المجتمعي حول الإعاقة بناء على النموذج الداعم لحقوق أصحاب الهمم وتطوير آليات تتضمن تمكين أصحاب الهمم باعتبارهم محفزين للتغيير الاجتماعي.