فائض في الأسواق

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لم ولن تؤثر على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الغذاء.

وقالت: تم توريد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لمراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة، مثل كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينس، مؤكدة مواصلة توريد هذه المنتجات المحلية لدعم المزارعين الذين يحرصون على مواصلة الإنتاج وتزويد الأسواق باحتياجاتها بصورة منتظمة.

وأكدت في تصريحات لـ«الاتحاد»، وجود 17 مركزاً تابعاً لها على مستوى إمارة أبوظبي روعي أن تكون بالقرب من الموردين والمزارعين، لتسلم المحاصيل الزراعية، وضمان المحافظة عليها. وقالت إن وصول المنتجات الزراعية المحلية من المزرعة لتكون بين أيدي المستهلكين لا يستغرق أكثر 16 ساعة على أقصى تقدير، مضيفة أنه إلى جانب تلك المراكز هناك 3 مراكز تتولى عمليات التعبئة والتغليف.

ويتبع «الهيئة» أسطول من سيارات النقل البرادات حفاظاً على ضمان وصول المنتج طازجاً للمستهلك.

وقالت «الهيئة»: هناك 3 مراكز رئيسية للفرز والتعبئة والتوزيع في كل من بني ياس والعين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، بالإضافة إلى مركز توزيع رئيسي، موضحة أن الطاقة التشغيلية لكل مركز من مراكز الفرز والتعبئة تقدر بنحو 100 إلى 160 طناً من الخضراوات والفواكه يومياً، حيث تعمل ستة أيام في الأسبوع بنظام المناوبة على مدار الساعة، وتورد للأسواق أكثر من 42 صنفاً من الخضراوات والفواكه المحلية الطازجة، كالبطاطس والباذنجان والخيار الطماطم بأنواعها والكوسا والخس والفلفل بأنواعه والذرة الحلوة، بالإضافة إلى أصناف من الفاكهة كالتين والليمون والشمام.

ووجهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدعوة إلى أصحاب المزارع المنتجة للخضراوات والفواكه على مستوى إمارة أبوظبي لتوريد منتجات مزارعهم لـ«الهيئة»، والانضمام إلى برنامج عقد توريد المنتجات المحلية الذي تتيحه لكافة أصحاب المزارع على مستوى الإمارة، مؤكدة حرصها على استفادة المزارعين من الأسعار التنافسية التي يقدمها عقد توريد المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات الفنية واللوجستية المقدمة للمزارع المتعاقدة، والتي تشتمل على شبكة ممتدة من مراكز التسلم تنتشر بالقرب من المزارع على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، وخدمات الدعم الفني وخدمات الفرز والتعبئة والتغليف. وأكدت أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم جهود الدولة في استدامة عمليات الإمداد للأسواق المحلية.

يشار إلى أن لدى «الهيئة» تعاقدات قائمة بالفعل مع مئات المزارع، منها مزارع حاصلة على شهادة «جلوبال جاب» العالمية ومزارع عضوية.

وتأمل في استفادة أصحاب المزارع كافة في إمارة أبوظبي من خدمة عقد توريد المنتجات المحلية، وغيرها من الخدمات اللوجستية والتجارية التي توفرها للمزارع المتعاقدة والتي تورد منتجاتها وفق دليل المعايير والمواصفات لكل منتج.