«الحركة اعتيادية» في أسواق الفجيرة والمنطقة الشرقية

السيد حسن (الفجيرة)

أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية «خورفكان وكلباء»، أن جميع الأسواق عامرة بمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية، ولا يوجد بها أدنى نقص، وأن الحركة على الأسواق تتم بشكل اعتيادي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الكاملة ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة المجتمع.

وقال جمعة الظنحاني مدير مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة: «إن الأسواق مكتملة ولا يوجد بها أي نقص، حيث تقوم فرق مختصة من الوزارة بزيارات للأسواق في المراكز الكبرى والسوبر ماركت العادية، ولم يتم خلال شهر مارس الماضي وجود نقص في أي سلعة من السلع الاستراتيجية وغيرها».

وأضاف الظنحاني: هناك توجيهات مشددة من معالي وزير الاقتصاد بتكثيف الحملات التفتيشية في أسواق الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن، والعمل على ردع أي تاجر يحتكر سلعة محددة وتطبيق القانون بحزم، والتأكد من خلال فرق المراقبة من وجود السلع والمواد الغذائية وعدم وجود نقص، ومخالفة وإغلاق المحال التي تبالغ في وضع الأسعار ومضاعفتها في تلك الظروف التي تمر بها الأسواق. وقال محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «تدفق السلع والمواد الغذائية يتم بشكل اعتيادي، والرقابة على الأسعار ومستواها يتم خلال فترات العمل وباستمرار، وهناك فريق عمل مشترك من قسم حماية المستهلك والصحة العامة ببلدية الفجيرة وفرق التفتيش بوزارة الاقتصاد، وجميع التقارير الواردة لا تفيد البتة بوجود نقص في السلع والمواد الغذائية مطلقا». وأفاد الأفخم بأن السوق المحلي يرفد الأسواق ببعض السلع الغذائية التي تسد حاجة المستهلكين، حيث تنتج مزارعنا الكثير من المواد والخضراوات واللحوم والأسماك، إذ تعد الأسماك سلعة غذائية رئيسية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، وكذلك اللحوم حيث توجد تراخيص لمزارع وعزب تقوم بتربية الأغنام والابقار لتوفير اللحوم اللازمة للسوق المحلي فضلا عن المستورد.

وقال محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة: «تخرج رحلات الصيد في ميناء الرغيلات بالفجيرة بشكل منتظم، ويتم توفير كميات كبيرة من الأسماك من قبل الصيادين لجميع مراكز التسوق العاملة عقب إغلاق سوق السمك، ولا يوجد أي نقص في الأسماك الموجودة، ويتم استيراد كميات من الأسماك من الأسواق المجاورة في الإمارات الأخرى لسد احتياجات السوق».

وعلى الرغم من قرار إغلاق جميع الأسواق في الفجيرة، تستقبل أسواق خورفكان وكلباء مرتاديها ولكن بشكل مقنن وصحي للغاية كنوع من الحذر من فيروس كورونا.

ويقول الدكتور سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء: «الأسواق مفتوحة، ولكن يتم دخولها بحذر بعد ارتداء الكمامة والقفازات، مع تجنب عدم التزاحم، والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد وصحي».

وأفاد الدكتور الزعابي، بأن بلدية كلباء تقوم بالرقابة على جميع الأسواق بشكل دائم، وأن جميع المواد والسلع الغذائية تباع بأسعار مقبولة من الجميع.

وقال الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: «جميع الأسواق في خورفكان مشرعة وتعمل بشكل اعتيادي خلال الفترة ما قبل الحظر، وجميع المواد الغذائية موجودة، ونقوم بتنظيم دخول وخروج مرتادي الأسواق حيث نفتح بابا واحدا للدخول وآخر للخروج، ويتم تسليم كل شخص يدخل تلك الأسواق كمامة وقفاز، مع ضمان عدم وجود زحام داخل السوق».

إحصاءات

أوضح الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، أن الفجيرة تزرع 5436 دونما من الخضراوات على اختلاف أنواعها، فيما تبلغ كمية الخضراوات التي أنتجتها وتم بيعها في الأسواق المحلية 24077 طنا.

وذكر أن الفجيرة تزرع 2.015 دونم من الفواكه، وتبلغ الكمية التي انتجتها خلال العام الماضي وطرحتها في الأسواق المحلية 17.5 طن.

وتزرع محاصيل أخرى واعلافا على مساحة تبلغ 4.964 دونم، وتبلغ كمية المحاصيل 45.246 طن من المحاصيل والاعلاف الخضراء.

وارتفع إنتاج مزارع الفجيرة الحيوانية العام الماضي عن العام 2018 حيث سجل إنتاج 293.115 رأسا من الضأن والماعز والابقار والجمال مقارنة بـ 267.809 رؤوس العام 2018.