الأسواق «تحت الرقابة».. خير الدار

إمارات الدولة (مكاتب الاتحاد)

سجلت مراكز البيع بالتجزئة في إمارات الدولة فائضا في المنتجات، خاصة الزراعية، في الوقت الذي كثفت فيه الجهات المعنية رقابتها على الأسواق.

في موازاة ذلك، حرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توريد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لـ«كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينس»، معتمدة على وجود 17 مركزاً تابعاً لها على مستوى إمارة أبوظبي روعي أن تكون بالقرب من الموردين والمزارعين، لتسلم المحاصيل الزراعية، التي تبلغ 42 صنفا.

وقالت إن وصول المنتجات الزراعية المحلية من المزرعة لتكون بين أيدي المستهلكين لا يستغرق أكثر 16 ساعة على أقصى تقدير، مضيفة أنه إلى جانب تلك المراكز هناك 3 مراكز تتولى عمليات التعبئة وللتغليف، مع أسطول من سيارات النقل، و3 مراكز رئيسية للفرز والتعبئة والتوزيع، تقدر الطاقة التشغيلية لكل مركز منها

بنحو 160 طناً من الخضراوات والفواكه يومياً.

إلى ذلك، يقوم القطاع الزراعي في منطقة الظفرة بدور فعال في رفد السوق المحلي باحتياجاته من الخضراوات والفاكهة حيث تبلغ نسبة مساهمة مزارع الظفرة في المنتجات الزراعية ما بين 35 و40%.