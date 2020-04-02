الامارات | ضبط شخصين حاولا سرقة صراف آلي في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين حاولا سرقة صراف آلي في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول شخصان آسيويان سرقة جهاز صراف آلي بمنطقة الصناعية، وحطما الجهاز في محاولة لسرقة الأموال التي بداخله، لكنهما فشلا، وفرا هاربين، وتمكنت شرطة عجمان من ضبطهما في أقل من 48 ساعة.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بقيام مجهولين بإتلاف جهاز صراف آلي، في إحدى المناطق الصناعية.

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وتابع: على الفور تم تشكيل فريق للتحري والبحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين، وبالتوجه إلى موقع الحادث تبين إتلاف جهاز الصراف الآلي بالكامل، من قبل مجهولين بقصد السرقة، وباءت محاولاتهما بالفشل، وفرا هاربين من موقع الحادث.

وبالبحث والتحري، تمكن رجال التحريات من التوصل إلى المشتبه فيهما، وضبطهما بمسكنهما في أقل من 48 ساعة، وتبين أنهما آسيويان، كما عُثر على الأدوات المستخدمة في الجريمة بحوزتهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وعليه تم أخذ إفادتهما، وإحالتهما مع ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد النعيمي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة ويقظتهم وجهودهم، التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين في زمن قياسي، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أية جريمة، ومؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول أن يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.