الامارات | مدارس خاصة تعتذر لذوي الطلبة عن عدم توفير حواسيب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تعتذر لذوي الطلبة عن عدم توفير حواسيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة، أن مدارس أبنائهم أبلغتهم باعتذار دائرة التعليم والمعرفة عن عدم توفير أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية، مشيرين إلى أن تمديد التدريس بنظام التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، صعّب الأمر عليهم، فيما أكدت الدائرة أن الأجهزة التي يتم توفيرها وزّعت على المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً وتم تسليمها للطلبة بنظام الإعارة.

وأرسلت مدارس خاصة، في أبوظبي، رسائل إلى ذوي الطلبة، أكدت فيها اعتذار الدائرة عن عدم ضمهم إلى مبادرة توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد، حيث أبلغتهم الدائرة بأنها بذلت قصارى جهدها لإيجاد أكبر عدد ممكن من الأجهزة اللوحية وبطاقات SIM في الأسواق العالمية في مثل هذا الوقت القصير، ولم تتمكن من الحصول إلا على 15 ألف جهاز، مشيرة إلى أن هذا الرقم ليس كافياً لتلبية جميع طلبات المدارس، لذلك تم اتخاذ قرار بمنح الأجهزة للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة للغاية، حيث تحتاج هذه المدارس إلى دعم الدائرة بصورة أكبر عن غيرها من المدارس.

ووفقاً لإحصاءات دائرة التعليم والمعرفة، يبلغ عدد المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً 120 مدرسة تضم نحو 129 ألف طالب وطالبة، بواقع 61 مدرسة ذات رسوم منخفضة تضم 65 ألف طالب و59 مدرسة ذات رسوم منخفضة جداً تضم نحو 64 ألف طالب، مشيرة إلى أنها احتسبت عدد المدارس بناء على نوع المنهاج الدراسي في المدارس التي تقدم أكثر من منهج دراسي.

Advertisements

وأكدت الدائرة أنها تمكنت من توفير الأجهزة اللوحية الجديدة بمواصفات متقدمة وشرائح بيانات الإنترنت لعدد من المدارس الخاصة في أبوظبي لتسليمها إلى الطلبة المحتاجين، وذلك بعد أن تم حصر الأعداد المطلوبة والإمكانات المتاحة.

وطلبت الدائرة من المدارس إبلاغ أولياء الأمور المعنيين باستلام الأجهزة وشرائح الإنترنت، وإرسال عناوين منازلهم وأرقام الهواتف وأسماء الطلبة المراد توصيل الأجهزة إليهم، مشيرة الى أن سائقاً خاصاً سيحضر أمام المنزل لتسليم أسرة الطالب شريحة البيانات المجانية أو الجهاز اللوحي (آي باد).

وحدّدت الدائرة في شروط إعارة الأجهزة الإلكترونية أن يتم دفع 100 درهم وديعة، يتم استرجاعها عقب أسبوع من إعادة الجهاز أو شريحة البيانات للمدرسية، ودفع 30 درهماً رسوم توصيل الجهاز أو الشريحة مع سائق خاص لمنزل الطالب، وذلك لتجنب التكدس وتنفيذ توصيات لجنة الصحة والسلامة بتقليل الاختلاط.