مضاعفة حصص السلع للأسر المواطنة 100% في العين

عمر الحلاوي (العين)

أعلن مركز توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين في بلدية مدينة العين، عن مبادرات جديدة لدعم الأسر المواطنة في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل الإجراءات ودعم مبادرة «خلك في البيت»، وعن مضاعفة جميع حصص السلع للأسر المواطنة بنسبة 100%، بما فيها الأرز حتى نهاية شهر مايو المقبل، وعن تخفيض إضافي لأسعار نحو 65 سلعة بنسب متفاوتة تصل إلى 45%، بالإضافة لمبادرة «أرز المناسبات»، وذلك بمنح المواطنين المسجلين بالمركز كميات كبيرة من الأرز في كل المناسبات بالقيمة المدعومة نفسها، فيما وصل عدد المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية التي تباع في المراكز للمواطنين إلى نحو 214 سلعة ضرورية، مثل السكر والدقيق والزيت والأزر، وبلغ عدد الأسر المواطنة المستفيدة في العين وضواحيها نحو 55 ألف أسرة.

وفعّل المركز خدمات لتسهيل الإجراءات وتخفيف الازدحام، وحث المواطنين للبقاء في المنازل، وهي: (الدفع الإلكتروني، والطلبات الإلكترونية، وتوصيل السلع لمنازل المواطنين)، وتخصيص مركز اتصال (800248442) للرد على استفسارات طلبات التوصيل ومواعيد التوصيل والذي يقدم خدماته من الساعة 7صباحاً حتى الساعة 6 مسا يومياً باستثناء يوم الجمعة، وفتح 9 منافذ جديدة بالجمعيات التعاونية، خاصة للمناطق البعيدة، وتوسيع عدد السلع، وزيادتها لتشمل مواد التعقيم والتنظيف، وتغليف المواد الغذائية، وزيادة عدد سيارات توصيل الأغذية للمواطنين بنسبة 200%.

وقال عبد الله الظاهري، مسؤول مركز توزيع المواد الغذائية في بلدية العين: «إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد سيارات توصيل السلع المدعومة المجهزة بالكامل ويتضمن بعضها وجود برادات لحفظ الطعام، وذلك من 4 سيارات إلى 12 سيارة توصيل، كما ارتفع في الأيام الماضية عدد الطلبات «أون لاين» بشكل كبير ووصل عدد الرحلات توصيل السلع إلى 100 رحلة يومياً، حيث يمكن لكل مواطن مشترك بالمركز طلب المواد والدفع عبر الموقع الإلكتروني «سمارت هب».

ولفت إلى أن المركز يوصل السلع المدعومة للمواطنين بمبلغ رمزي ثابت بغض النظر عن المسافة كما تقدم الخدمة لأصحاب الهمم مجاناً؛ وذلك في حالة كان راعي الأسرة من أصحاب الهمم. وأضاف: إن البلدية أدرجت سلعاً إضافية في المراكز لم تكن تباع ضمن السلع المدعومة مثل المعقمات والمنظفات والمطهرات ومواد حفظ الطعام، حيث تباع بأسعار أقل من السوق، وورق الألومنيوم بسعر 15 درهماً سعة 37.5 سم، وأكياس القمامة 65 سم بقيمة 14 درهماً، وسعة 80 سم 12 درهماً، وأطباق الألومنيوم بقيمة 5 دراهم.

إجراءات احترازية

بدأ مركز توزيع الأغذية تنفيذ إجراءات احترازية شملت تمديد فترة العمل في المركز الرئيس ليصبح وقت الدوام الرسمي في المركز من الساعة 7 ص وإلى الساعة 11 مساء، كما شملت عمليات التعقيم اليومية، وإجراء فحوص أولية للعمال يومياً، وإلزام الجميع بلبس الكمامات والقفازات وإجراء عملية التعقيم، وضع المعقمات في المكاتب وصالة العرض مع القفازات للجمهور، ورش المستودعات بالمعقمات، ووضع لوحات توعية للعمال والموظفين والمتعاملين مع المركز، وابتعاد الزبائن عن الموظفين مسافة مترين.

9 منافذ جديدة

قال عبدالله الظاهري: إن البلدية افتتحت 9 منافذ جديدة لبيع السلع المدعومة للمواطنين في أفرع جمعية العين التعاونية، ويجري العمل على زيادة منافذ البيع خلال الفترة المقبلة لتسهيل وصول المواد الغذائية المدعومة بالقرب من سكن المواطنين، والاستفادة من أفرع الجمعية المنتشرة في جميع مناطق مدينة العين وضواحيها، خاصة المناطق البعيدة والتي تصل إلى 120 كيلومتراً، وتقليل الازدحام والضغط على المراكز الرئيسة، وتسهيل وصول المواد والإسراع في تلبية الطلبات، حيث افتتحت منافذ في كل من جمعية العين في القوع، والوقن، واليحر حي عالية، والهير، وناهل، وسويحان، والنايفة، ومزيد، وأم غافة، بالإضافة إلى 13 مركزاً لتوزيع الأغذية المدعومة للمواطنين، وبذلك أصبح عدد منافذ البيع 22 منفذاً، جميعها تقدم الخدمة نفسها بالمركز الرئيس، وتوفر كل المواد الغذائية المدعومة بالأسعار المخفضة نفسها وعلى المستوى والكميات والحصص المقررة ذاتها لكل أسرة حسب عدد الأفراد، حيث تعمل المنافذ الجديدة بأوقات العمل نفسها في أفرع الجمعيات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً.

وأوضح أن البلدية بدأت مضاعفة كمية الأرز المدعوم وجميع المواد الغذائية للأسر المواطنة لمدة شهرين، وكانت البلدية تمنح الأسرة المكونة من 10 أفراد 3 أكياس أرز سعة 40 كيلوجراماً، فيما تمنح الأسرة المكونة من 20 فرداً 5 أكياس من الأرز، ووفق القرار الجديد بمضاعفة الكمية، تصبح كمية الأرز للأسرة التي تأخذ في السابق 3 أكياس أرز بأن يسمح لها بنحو 6 أكياس أرز وهكذا، وتبلغ قيمة كيس الأرز المدعوم سعة 40 كيلوجراماً نحو 126 درهماً شاملاً الضريبة بواقع 3.14 درهم للكيلوجرام الواحد فيما تتجاوز قيمة الأرز بسمتي في الأسواق 10 دراهم للكيلوجرام الواحد.