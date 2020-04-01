«تنفيذي الشارقة» يعتمد محفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة

الشارقة (الاتحاد)

وجّه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما تفضل به من توجيه بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على مستوى الدولة، وعلى جهود سموه المخلصة والمتواصلة في الاطمئنان على كافة الإجراءات الصحية والغذائية والتعليمية والأمنية لجميع أفراد المجتمع.

وأقر المجلس -خلال اجتماع عن بُعد أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس- حزمة من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وحكومة الشارقة على وجه الخصوص أولت لصحة وسلامة المواطن والمقيم أهمية قصوى، واتخذت في سبيل هذه الغاية سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار سموه إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المنظومة الذكية والاستثمار في التقنية الحديثة، كان له بالغ الأثر اليوم في ظل الظروف الراهنة، ما سهل عمل المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والعلمية في الشارقة والعاملين فيها من خلال تفعيل منظومة العمل عن بُعد، والدراسة عن بُعد.

ونقل سموه توصيات صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم كافة التسهيلات الخدمية للمراجعين، وتسخير كافة السبل الكفيلة بإنجاز أعمالهم، وتوفير احتياجاتهم دون تعطيل لمصالحهم، وتوصيته كذلك بأبنائه الموظفين والاهتمام بهم واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحتهم، والحفاظ على صحتهم.

كما نقل سموه شكر صاحب السمو حاكم الشارقة للعاملين في القطاعات الصحية والوقائية والأمنية في جميع إمارات الدولة، وكذلك فرق العمل والمتطوعون الذين يباشرون أعمال التعقيم الوطني، للحد من انتشار هذا الوباء.

كما توجه سمو ولي عهد الشارقة خلال الاجتماع بتقديم الشكر لأفراد المجتمع على تجاوبهم الفعال والإيجابي مع حملة التعقيم الوطني، مؤكداً لهم بأننا رغم هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم إلا أننا سنخرج منها ونحن أكثر استعداداً وجاهزية على الصعد كافة، وعلينا الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة التي تعمل طواقمها ليلاً ونهاراً من أجل راحة المواطنين والمقيمين.

وقد وجه المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعضوية دائرة المالية المركزية ودائرة التنمية الاقتصادية و3 أعضاء من القطاع الخاص للاستمرار في دراسة الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وإبداء توصياتهم في ما يتعلق بالمحفزات وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مراعين في هذه المحفزات المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

كما وجه الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بتفعيل وتنفيذ هذه المحفزات كل وفق اختصاصه وبالآلية التي تراها مناسبة.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية، وأصدر عدداً من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية تفاصيل الهيكل التنظيمي، وما يتضمنه من اختصاصات للوحدات التنظيمية، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد يخدم رؤية وتوجهات الصندوق في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لموظفي إمارة الشارقة وأسرهم وخدمة الأجيال القادمة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، واستعرض ما تقدمه المؤسسة من دعم ومساندة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.