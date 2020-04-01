بوابة ذكية للتعقيم التلقائي في محطة الحافلات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه بدأ استخدام بوابة ذكية عند المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات الرئيسية بمدينة أبوظبي، تقوم بشكل تلقائي برش مواد معقمة على الجمهور الداخل إلى مبنى المحطة، في إطار جهوده المتواصلة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد - 19».

وأكد المركز أن مواد التعقيم المستخدمة في البوابة صديقة للبيئة، وأن استخدامها جزء مهم في الوقاية من انتشار الفيروس، ودعم الخطط الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام. وتعمل البوابة بشكل يومي، من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، ويتم خلال هذه الفترة تعقيمها بشكل دوري ومستمر، من خلال فريق متخصص. وأشار المركز إلى أنه سيقوم في المستقبل القريب بتركيب البوابة على جميع محطات الحافلات الرئيسية بمدن الإمارة، نظراً لفاعليتها وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للوقاية من الفيروس.

الجدير بالذكر أن مركز النقل المتكامل كان قد بدأ تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل، بما فيها عمليات التنظيف وإجراءات التعقيم للحافلات ومركبات الأجرة والعبارات والمرافق الخدمية، وقام بتكثيف هذه العمليات ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام، ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة، لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ومنع انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.