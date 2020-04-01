سلطان المنصوري : قانون «المخزون الاستراتيجي» يرفع احتياطي السلع

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الإمارات يأتي كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية، ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسة في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث وغيرها.

وأضاف معاليه أن صدور القانون حالياً جزء مكمل لجهود الدولة في مواجهة الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم اليوم.

وذكر معاليه أن وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بصورة مكثفة على صياغة القانون ورفعه إلى الجهات العليا.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه بموجب أحكام القانون، تمتلك وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية ذات الصلة آلية مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتابع المنصوري: تقوم عملية إدارة المخزون الاستراتيجي وفقاً لهذا القانون الرائد على نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وستحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة المخزون الاستراتيجي، وشرعت في تشكيل سجل المزودين والتجار، وسيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة.

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