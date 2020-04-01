جهود حثيثة لفرق تأمين برنامج التعقيم برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضمن برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء رأس الخيمة، وسير الآليات والإجراءات في خطوات ومراحل مبشرة بالخير تهدف إلى نشر الأمن والسلامة على نطاق واسع في الامارة، ما يدعو إلى التفاؤل خاصة في ظل تجاوب وتفاعل الجمهور بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى كافة فئات المجتمع، مثمناً هذا التكاتف والوعي المجتمعي في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم كافة جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19».

جاء ذلك، خلال لقائه مسؤولي ومشرفي فرق العمل الميدانية المعنية بتأمين برنامج التعقيم الوطني، حيث أشاد بجهودهم المتميزة في دعم خطط وآليات سير العمل الذي يقومون به لتأمين عمليات التعقيم كافة في مناطق الإمارة، معرباً عن شكره وتقديره لدورهم البناء والمثمر في نشر كافة تدابير الصحة والسلامة ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» مثمناً تعاونهم في توعية الجمهور، وحرصهم على تطبيق آلية العمل وسير الإجراءات بكفاءة وتميز.

ودعا قائد عام شرطة رأس الخيمة، أفراد الجمهور إلى بذل المزيد من التعاون مع مسؤولي ومشرفي فرق العمل الميدانية المعنية بتطبيق برنامج التعقيم الوطني، مناشداً جميع أفراد المجتمع بأهمية مواصلة الالتزام واستيفاء كافة إجرارات ومتطلبات الوقاية، مع الحرص على البقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، خاصة أثناء أوقات التعقيم الوطني المقررة مساء كل يوم.